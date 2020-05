Calano le assicurazioni auto nel Vco: ad aprile meno 11,22%

La tariffa media rilevata nella nostra provincia sta continuando a calare e dopo il -10,73% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un nuovo record, con un eloquente -11,22%. A livello regionale la riduzione è ancora superiore e pari al 14,44%. È quanto emerge dall’osservatorio di Facile.it.

Grazie al calo, per assicurare un veicolo a quattro ruote nel Vco ad aprile 2020 occorrevano, in media, 342,19 euro (il 20% in meno rispetto alla media regionale); le tariffe, inoltre, potrebbero presto aumentare se, come prevedibile, con l’interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione – e con esso quello dei sinistri – tornerà a crescere.

A livello provinciale sono state rilevate riduzioni a doppia cifra in quasi tutte le aree piemontesi: calo record per la provincia di Alessandria (- 15,51%),seguita da quelle di Torino (-15,38%) e Asti (-14,47%). Diminuzioni inferiori alla media regionale, e quindi anche a quella nazionale, per le province di Novara (-14,06%),Cuneo (-12,87%) e Verbano-Cusio-Ossola (-11,22 %). Chiudono la graduatoria regionale le provincie di Vercelli (-8,57%) e Biella (-8,15%).

In valori assoluti, ad aprile 2020 Torino si conferma essere la provincia più costosa della regione (premio medio 460,91 euro),Vercelli la più economica (339,92 euro).

I dati sono stati rilevati dall’analisi di un campione di oltre 461.800 preventivi effettuati in Piemonte attraverso Facile.it da marzo 2019 ad aprile 2020 e delle relative quotazioni offerte da un panel di compagnie che rappresentano, considerando i premi totali raccolti, circa il 55% del mercato RCA italiano.

«Come avevamo previsto il calo rilevato a marzo era solo l’inizio di un trend al ribasso ancora più importante, confermato dai dati di aprile», spiega Diego Palano, Managing Director assicurazioni di Facile.it«Tuttavia con buona probabilità la curva si invertirà presto soprattutto perché, con l’interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione – e con esso quello dei sinistri – tornerà ad aumentare.».