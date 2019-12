Calcio business: metropoli e provincia a confronto. Da Domodossola a Milano, il pallone rotola con passione

Esistono la Champions e l’Europa League, i Mondiali e gli Europei di calcio, il Var e i 30 milioni di euro all’anno per Cristiano Ronaldo. Poi ci sono storie di nobili decadute in serie Dilettanti, piccolissime realtà che invece riescono ad emergere dal fango e a farsi strada fino alle parti più importanti del calcio italiano, con idee e gioventù. E poi c’è chi resta nel proprio, con enorme dignità e passione, riuscendo a realizzare piccole imprese e ad innovarsi, fino a sfiorare piccoli grandi sogni.

Quest’ultimo è il caso della Unione Sportiva Dilettantistica Juventus Domo, squadra sociale di Domodossola, che proprio negli ultimissimi anni della sua storia lunga 89 anni è riuscita a toccare e sfiorare vette mai viste prima. Era la stagione 2016/17 infatti quando arrivava seconda nel proprio girone della categoria di Eccellenza, giungendo ai playoff nazionali persi sul più bello, quando già si accarezzava il sogno di una serie mai vista nella sua quasi secolare storia, i Dilettanti.

È però valso la pena sfiorare e vivere quella piccola grande impresa, toccare il cielo con un dito per poi ricadere in una dura realtà, quella vissuta appena un anno dopo, con la retrocessione in Promozione nonostante il glorioso recente passato e gli importanti progetti di rinnovamento di cui è stato oggetto l’impianto che ospita le partite del club, il Silvestro Curotti: piccolo gioiello capace di ospitare 1.500 spettatori.

Un club che ha saputo lanciare giocatori arrivati anche in club gloriosi del nostro calcio, come il portiere Balzarini al Milan o Piero Scesa del Torino, fino a Giuseppe Scienza poi diventato allenatore di buon livello e con un passato al Torino. Storie di tutti i giorni di un calcio di periferia, provinciale nell’accezione più dignitosa del termine, mentre in Serie A si stilano classifiche dei più paperoni del nostro calcio.

Una top ten che vede un totale dominio della Juventus, non solo fatta dai 30 milioni all’anno di Ronaldo, ma anche di gente come Bonucci, Pjanic, Dybala, Emre Can e Douglas Costa: tutto rientranti nei dieci giocatori più pagati del nostro campionato. Un’egemonia parzialmente interrotta dai 6 milioni annui ricevuti da Donnarumma dopo il discusso rinnovo ottenuto lo scorso anno con Mino Raiola, fra mille polemiche ed ingaggi ingrati al fratello Antonio. Poi ci sono Insigne e Dzeko con 4,5 milioni rispettivamente a Napoli e Roma, in attesa di rinnovi da cifre ancor più alte, per non rischiare mal di pancia e tentazioni estere.

Un calcio fatto sempre più da agenti e procuratori, entrati a capofitto negli alti piani di società che quasi controllano, portando in dote un numero massiccio di propri assistiti. Jorge Mendes e Mino Raiola, questi sono i nuovi padroni del pallone a mille zeri. Altro che Suning ed Elliot, con buona pace della Uefa ed organi competenti, i quali spesso devono rassegnarsi a lasciare in mano loro il giro di affari più potente che lo sport conosca da anni.