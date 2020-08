Canoni idrici, il consigliere comunale Savio: “Un ottimo giudice a Torino”

Riceviamo e pubblichiamo alcune considerazioni del Consigliere comunale di maggioranza di Domodossola Gualtiero Savio sull'approvazione della legge regionale riguardante canoni idrici e specificità montana del Vco.

La gente di montagna e solita compensare in maniera costante ed adeguata chi riserva ad essa una anche minima attenzione e con le stesse eque modalità pretende di essere compensata da chi ad essa arreca un anche minimo disagio.

Solo chi abita per dodici mesi l'anno in montagna sa quali disagi e quali fatiche deve affrontare per sopravvivere.

A volte la bellezza dei luoghi e la pace che li avvolge, pare mitigare le fatiche e le difficolta che si devono affrontare. Forse era cosi anche un secolo fa quando, chi abitava la montagna, aveva scarsi o nulli parametri per paragonare la qualità della propria vita a quella di residenti in luoghi più consoni e dove era consentita una esistenza piu agevole. Quindi il progresso scientifico e tecnologico ha indotto l'uomo a sfruttare condizioni geologiche favorevoli alla produzione di quella energia elettrica che e stata provvidenziale per il netto miglioramento delle condizioni economiche e sociali che si sono verificate dagli anni venti in avanti nella nostra nazione. E neppure gli eventi negativi del secondo conflitto mondiale hanno potuto fermare un tale benefico percorso.

Penso che ad ogni persona di buon senso, sia parsa persino anacronistica e al quanto riprovevole la contesa che si e innescata gli scorsi anni per vedere riconosciuta alla nostra Provincia, la giusta remunerazione che finalmente ha avuto un buon esito, con la decisione il 5 agosto scorso, di approvare la legge n 19 che prevede che i canoni idrici pagati da coloro che hanno in gestione le grandi derivazioni ritornino nella percentuale del 60%, dove a noi ormai tocca da un secolo il dovere sopportare dei disagi che anche gli ambientalisti non possono omettere di conoscere e che sono ora più che mai da tutti tollerati. Anche perché dal mirabile sfruttamento dei bacini imbriferi di montagna si ricava solo e soltanto energia pulita della quale abbiamo estrema necessita non solo in italia ma nel mondo intero .

Come si può vedere noi gente di montagna possiamo anche essere definiti grezzi ed un poco intemperanti come lo era il povero mugnaio di Postdam, regione di Brandeburgo, che, vedendosi sottratte in parte le acque che alimentavano il suo mulino, da un bizzarro barone che per uno sfizio voleva costruirsi una peschiera, inascoltato dai giudici locali, si recò a Berlino dove trovò un giudice che, esaminata la questione gli dette ragione. Questo giudice era il sovrano Federico di Prussia detto Federico il Grande. Era l’ anno 1770.

I cittadini di questa provincia, questo giudice onesto lo hanno trovato al Consiglio Regionale di Torino e di questo, ne debbono andare fieri.

Gualtiero Savio

Medico in pensione e Consigliere comunale di maggioranza a Domodossola