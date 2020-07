Canton Ticino e Ossola al lavoro sull'accoglienza di richiedenti asilo e minori non accompagnati

Mauro Ferrari, direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola, è stato tra i relatori dell’incontro - avvenuto on line giovedì mattina - sul tema ‘’Verso una nuova normalità? Traiettoria di governante dell’accoglienza di richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati tra Piemonte e Canton Ticino’’. Un incontro che rientrava nel progetto Interreg ‘’Minplus’’ sui modelli di governante in tema di accoglienza. Oltre a Ferrari (il Ciss Ossola è capofila del progetto da parte italiana) sono intervenuti molti esperti svizzeri e italiani in materia, appartenenti ad enti, associazioni e gruppi di lavoro che partecipano al progetto che mette a confronto i due sistemi di accoglienza, di qua e di là delle Alpi.

Ferrari ha raccontato l’esperienza del Ciss Ossola in tema di accoglienza. ‘’Ci siamo accorti che dagli sbarchi dal 2014 in avanti - ha detto Ferrari - l’attenzione ai meccanismi di accoglienza è cambiata nel tempo. Sono contento perché questo progetto si stia allargando con tanti riscontri positivi e professionalità che si stanno aggiungendo con entusiasmo’’.

Forniti anche i dati sui richiedenti asilo che in Svizzera che sono lo 0,69 per cento dei residenti nella Confederazione, contro lo 0,15 dell’Italia: cioè un richiedente ogni 144 abitanti in Svizzera, uno ogni 660 abitanti in Italia. Con nel nostro Paese si registra una minor presenza di nuclei familiari mentre in Svizzera una maggior presenza di donne e minori accompagnati e più arrivi dai Paesi in guerra, rispetto all’Italia che accoglie una migrazione più economica. A confronto anche i percorsi umanitari adottati.