Caso nomine, Borghi annuncia interrogazione parlamentare al Ministro Azzolina

Depositerò una interrogazione parlamentare nei prossimi giorni al Ministro Azzolina sul recente “caso nomine” dei supplenti nel nostro territorio e, più in generale, in quello piemontese. Occorre fare chiarezza sulle responsabilità rispetto alla confusione organizzativa emersa, inaccettabile nel 2020. Ringrazio il Sindaco di Verbania Marchionini rispetto alla proposta di messa a disposizione del Teatro e del Palazzetto dello Sport, credo anche io che il ritorno alla convocazione in presenza sia l’unica via per garantire l’avvio in tempi rapidi e certi delle nomine. Un pensiero di vicinanza ai docenti che hanno dovuto vivere queste difficoltà in questi giorni, anche per questo pretenderò assoluta chiarezza dal Ministero dell’Istruzione sulla vicenda.

Così l’On. Enrico Borghi, deputato del Partito Democratico del Collegio dell’Alto Piemonte.