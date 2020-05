Cassa integrazione, Cirio: "Non possiamo più aspettare erogazione dall'Inps"

"Abbiamo atteso l'erogazione dall'Inps, ma siccome non è ancora arrivata e siamo piemontesi, vorrà dire che ci aggiusteremo da soli". E' quanto dichiarato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio riguardo la cassa integrazione in deroga. "Tutte le volte che c'è di mezzo lo Stato le cose si complicano, cosa che non vogliamo. Per questo, lunedì daremo importanti informazioni in merito".

"Purtroppo anche per le tutele ai lavoratori e il sostegno al reddito delle famiglie il Piemonte è ancora in piena fase 1", ha commentato la deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent. "I colpevoli ritardi sulle richieste per la cassa integrazione in deroga sono vergognosi. I numeri resi noti parlano di 700 pratiche lavorate dalla Regione a fronte di 28mila richieste. Ci sono regioni come il Lazio che ne hanno già espletare 30mila o il Veneto quasi 7mila. I cittadini non possono attendere oltre e non possono continuare a pagare per le inefficienza del governo regionale".