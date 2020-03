Caucino e Preioni (Lega):"Coronavirus, servizi sociali da supportare: in arrivo linee-guida"

Si alternano decreti e provvedimenti per rispondere all’emergenza coronavirus, difficoltà a operare anche a livello di servizi sociali, essenziali in questo momento così difficile.

“Abbiamo già creato un tavolo di lavoro - ha spiegato l’assessore regionale Chiara Caucino - del quale fanno parte i funzionari regionali, gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, per predisporre e diffondere in una deliberazione di Giunta in tempi rapidissimi, con linee-guida utili ad affrontare questo momento emergenziale”.

“Ci viene chiesta chiarezza – commenta il presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni – i nostri operatori dei servizi sociali hanno di fronte cittadini confusi e spaventati. Le persone più fragili vivono questo clima di incertezza in modo ancora più pesante, dobbiamo fornire a chi li accoglie indicazioni chiare e strumenti di gestioni ragionevoli e coerenti. Gli operatori che si interfacciano oggi con i cittadini – prosegue Preioni – sia in ambito socio-assistenziale sia sanitario vanno guidati, tutelati e supportati. Diamo loro risposte concrete da subito e puntelliamo laddove possibile collaborando con le organizzazioni di volontariato. L’Italia nelle emergenze butta il cuore oltre l’ostacolo, sono certo che anche questa volta nella solidarietà ci distingueremo in meglio.”