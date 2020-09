C'è anche un'ossolana in corsa come governatore della Toscana

Sono otto i candidati alla carica di governatore della Regione Toscana. Si tratta di Eugenio Giani, Susanna Ceccardi, Irene Galletti, Tommaso Fattori, Roberto Salvini, Tiziana Vigni, Salvatore Catello, Marco Barzanti.

La corsa, si dice, vede un braccio di ferro tra il candidato del centrosinistra Eugenio Giani e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. E si sa che gli occhi della politica sono puntati sulla Toscana perché l’esito del voto potrebbe rappresentare un importante segnale per gli equilibri nazionali. Una vittoria del centrosinistra vedrebbe la Toscana proseguire nella sua storia di regione ‘rossa’; la vittoria del centrodestra rappresenterebbe un colpo soprattutto in casa Pd e, secondo alcuni, anche per la tenuta del Governo Conte.

Ma non è questo che ci interessa. Quello che spunta dai curriculum è che una degli otto candidati è nata a Villadossola il 19 marzo 1959. Si tratta di Tiziana Vigni. Una donna avvocato che è alla guida a lista del Movimento 3V – Libertà di scelta. Da anni è impegnata nella difesa dell’ambiente. Ma si occupa dei danni da colpa medica, mentre nel 2001 si è specializzata nel settore delle emissioni elettromagnetiche e dallo stesso anno è responsabile provinciale del Codacons di Siena. Si è occupata di molti problemi: dalla lotta contro gli inceneritori alla battaglia contro l’introduzione del 5G, dal referendum per l’abolizione della servitù coattiva da elettrodotto, fino ai processi contro gli amministratori del Monte dei Paschi di Siena. In passato ha anche curato lo sportello nazionale vaccini di Codacons, offrendo difesa legale alle famiglie dei bambini esclusi dalla scuola.

L’abbiamo sentita.

‘’Sono nata a Villadossola ma sono andata via quando avevo 5 anni, anche se resto molto legata alla montagna’’ ci dice Tiziana Vigni.

Il suo movimento ha colori politici? ‘’Il Movimento 3V è un movimento verde che nasce per la libertà di scelta terapeutica. Non siamo no vax ma crediamo che questa ossessione vaccinale sia stata creata per interessi economici forti’’.