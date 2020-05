Chiusura delle caserme della Polizia Stradale, Bussone (Uncem): "No ai tagli in questa fase di emergenza”

"Come mi ha scritto poco fa la Sindaca di Fonni, in Sardegna, Daniela Falconi, non è accettabile che i servizi nei territori montani e nelle aree interne vengano tagliati, allentando la presenza dello Stato tra le comunità. E ancor più grave è che i tagli vengano fatti in una fase di dura e complessa emergenza sanitaria. Daniela Falconi, insieme a tanti altri Sindaci, ha ragione. Il suo riferimento e al taglio delle caserme della Polizia Stradale che, annunciata a inizio febbraio 2020, trapelata e finita sui giornali oltre che in Parlamento, ora arriva alla sua concretizzazione. Ed è grave, molto grave".



Così il Presidente Uncem Marco Bussone in merito ai tagli delle caserme sui quali l'associazione di Comuni ha ulteriormente chiesto chiarimenti. È infatti prevista, dal piano di febbraio, la soppressione delle unità operative di Ceva, Borgomanero, Domodossola in Piemonte, Lugo di Romagna e Rocca San Casciano in Emilia Romagna, Fonni in Sardegna.



"Il Ministro dell'Interno Lamorgese deve bloccare il Piano, evitarlo proprio ora - commenta Bussone - Occorre urgentemente NON smantellare presidi importanti, storici, a vantaggio della sicurezza viaria, stradale e autostradale nelle aree meno densamente popolate del Paese. No al taglio dei servizi, come più di una volta ha ricordato il Presidente Mattarella".