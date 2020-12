Cirio: "In Piemonte indice RT a 0.74, dal 13 dicembre saremo zona gialla" [VIDEO]

"Da domenica 13 saremo una regione gialla. I dati di oggi dicono che abbiamo un indice RT di 0.74 e il valore sta ulteriormente scendendo. Ma sono dati che dobbiamo consolidare e tutti devono fare la propria parte".

Così Alberto Cirio, in occasione della presentazione di Green Pea al Lingotto. A poche ore dalla presentazione del futuro dpcm di Natale da parte di Giuseppe Conte.

"Ognuno purtroppo fa un pezzo del contagio - aggiunge Cirio -, anche se ciascuno si sente innocente. Dobbiamo vivere con responsabilità e concordia operosa: dobbiamo stare insieme in questo periodo, anche oggi che la voglia di uscire da questa situazione è tanta".

"La deroga sullo spostamento tra comuni può compromettere anche la salute mentale e il benessere psichico dei più anziani e soli", aggiunge e conclude, sulla riapertura degli impianti sciistici dal 7 gennaio: "Ora siamo al lavoro per presentare una misura montagna con finanziamenti specifici per quello che per il Piemonte è il primo motore di attrazione turistica"

