CNA chiede l'impegno dei sindaci per sostenere artigiani e piccole imprese

“ Con l’avvio della fase 2 dell’Emergenza sanitaria causata dall’epidemia del virus Covid – 19 non si è dissolto lo scenario di incertezza e preoccupazione che spaventa gli artigiani e le piccole imprese – dichiara il direttore CNA Piemonte Nord Elio Medina – perché i problemi da affrontare sono molti. Tra questi l’assenza di liquidità per il periodo di inattività, il calo del fatturato per le misure sanitarie di contenimento, l’aumento delle spese di gestione per l’adozione dei protocolli di sicurezza. Pensiamo che in questo scenario possano giocare un ruolo fondamentale i sindaci e le amministrazioni comunali , con interventi e misure calate sul territorio, finalizzate a sostenere i piccoli imprenditori che non vedono l’ora di ripartire ma sono consapevoli delle incognite che incontreranno. Per questo motivo abbiamo scritto ai sindaci e agli amministratori dei principali comuni delle province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola , per proporre una serie di interventi immediatamente adottabili, facilmente eseguibili e importanti per dare ossigeno a quelle categorie di artigiani e commercianti che apriranno per ultime, dopo tre mesi di chiusura”.

“ Chiediamo ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali di lavorare insieme, superando le divisioni di appartenenza politica, su alcuni specifici temi – prosegue Donato Telesca, presidente CNA Piemonte Nord –che sono: la sospensione delle imposte locali e la riduzione della TARI; l’immediato pagamento delle forniture; l’immediato avvio delle opere pubbliche programmate; l’ampliamento dei dehors senza oneri per gli esercizi pubblici; la prevenzione dell’abusivismo a domicilio per le parrucchiere e il supporto per il risarcimento delle rette non incassate per le strutture per l’infanzia private richiesto alla Regione. Le prossime settimane saranno decisive e siamo convinti che le scelte di chi amministra il territorio possono aiutare tutti a vincere la partita”.