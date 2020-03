CNA Piemonte Nord: a fianco delle imprese per superare il difficile momento

“CNA mantiene dall’inizio della crisi un confronto costante con il Governo, la Regione, le Istituzioni impegnate nelle difficili decisioni per l’adozione delle misure di contenimento ai contagi da COVID – 19” dichiara il direttore della CNA Piemonte Nord Elio Medina.

“Le restrizioni sono pesanti, ne siamo consapevoli, ma siamo convinti che è necessario chiudere adesso per aprire prima. Le disposizioni contenute nel DPCM in vigore da oggi, 12 marzo, investono tutte le attività che hanno rapporto diretto con la clientela, comprese quelle artigianali e di servizio alle persone ma escluse quelle di pubblica utilità, con la salvaguardia del funzionamento della distribuzione dei beni di prima necessità. In questo senso – prosegue Medina – evidenziamo il ruolo dell’artigianato e della piccola impresa. Infatti, come proposto dalla nostra Associazione, sono state mantenute operative le attività artigianali di supporto, come impiantisti, manutentori, autoriparatori, imprese di pulizia e trasporti. Tutti servizi essenziali. In questa fase, inoltre, è stata salvaguardata l’operatività delle attività manifatturiere, considerato che molte di queste versano già in condizioni di crisi”.

“Siamo in attesa del decreto economico previsto per domani, venerdì 13 marzo, con le misure che abbiamo richiesto a sostegno delle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria” prosegue Donato Telesca, presidente CNA Piemonte Nord.

“Ci aspettiamo la sospensione del versamento delle imposte, delle cartelle esattoriali, dei contribuiti e dei pagamenti delle utenze. Inoltre è necessario il potenziamento del Fondo di garanzia, il sostegno al reddito dei dipendenti attraverso la cassa integrazione in deroga, il rinvio di scadenze e adempimenti. Terminata questa fase di emergenza è indispensabile intervenire per alleggerire gli oneri burocratici e sostenere la ripresa della domanda e degli investimenti pubblici e privati”.

“La nostra Associazione – conclude Medina - con il coinvolgimento di tutto il nostro personale e nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie per la tutela della salute delle persone, si sta impegnando per garantire supporto e assistenza alle imprese e agli artigiani. Le nostre sedi sono operative e il personale può essere contattato per telefono o per email. È possibile accedere agli uffici per questioni urgenti, su appuntamento. Anche in questo momento difficile CNA è al fianco degli artigiani e delle imprese per aiutarli a risolvere i loro problemi”.