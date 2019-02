'Coccole e Filastrocche' , sabato 9 marzo il secondo incontro in biblioteca

Sabato 9 marzo, alle ore 10.30, ci sarà il secondo incontro di Coccole e filastrocche: l’iniziativa per avvicinare i bambini dai 6 ai 24 mesi al mondo del libro, delle storie e della fantasia. Il nuovo appuntamento è per tutti i piccolissimi che a febbraio si sono ritrovati sul tappeto azzurro della sala ragazzi della Biblioteca “Contini” di Domodossola per ascoltare belle filastrocche e ricevere calde coccole, e per quelli che vorranno aggiungersi al gruppo.

Il primo incontro ha fatto registrare un ottimo successo, con i bimbi che hanno partecipato divertiti e stupiti, e con i genitori che hanno potuto vivere un momento di condivisione e concedersi il lusso di tornare per un attimo bambini a loro volta. Ora sono pronte nuove letture per continuare l’emozione. L’iniziativa, come tutti i servizi offerti dalla Biblioteca di Domodossola, è gratuita. Per motivi organizzativi, onde poter offrire ai bambini uno spazio accogliente e sicuro e le doverose attenzioni, la partecipazione è soggetta a prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi basterà telefonare in Biblioteca al numero 0324/242232.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Storie piccine, la manifestazione nazionale a cui aderisce anche il Sistema Bibliotecario del VCO che nel mese di marzo vedrà un fiorire di eventi e di letture dedicate ai bambini e alle loro famiglie in tutta la provincia. A Domodossola, oltre che per Coccole e filastrocche, ci si troverà sabato 23 con l’autore Lorenzo Tozzi e il suo Cantarfilastrocche e sabato 30 con le Letture marzoline condotte dai volontari di Nati per leggere.