Come finisce la Serie A 2019? I pronostici per il titolo di Campione d’Italia dopo le prime 4 giornate

L’avvio di campionato e il debutto in Champions delle principali squadre italiane sono due spartiacque che sembrano aver cambiato poco in ottica pronostici: infatti a detta degli esperti è sempre e solo la Juventus la favorita per la conquista del titolo, con Napoli, Inter e Roma a inseguire.

Anche se è prematuro cercare di capire come finisce la Serie A dopo solo quattro giornate, cerchiamo di fare il punto della situazione, andando a veder equali sono le possibili outsiders all’interno di un campionato che finora è stato completo appannaggio degli uomini di Massimiliano Allegri

Un ottimo debutto in Champions per la Juve

All’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero molti giornalisti ed esperti hanno subito sentenziato che con la sua classe ed esperienza la Juve finalmente avrebbe potuto lottare per la conquista della Champions, trofeo che a Torino latita da oltre 20 anni.

La partita dello scorso mercoledì contro il Valencia – in cui CR7 è stato espulso al minuto 29 per un presunto gesto scorretto nei confronti dell’avversario dopo un regolare scontro di gioco – ha invece dimostrato come la compagine bianconera sia prima di tutto squadra, che con l’arrivo del portoghese ha assunto un ulteriore valore aggiunto in termini di capacità offensiva.

La straordinaria difesa, comandata da un Giorgio Chiellini in grande spolvero, la freddezza dal dischetto di Pjanic, che per ben 2 volte infila Neto nello stesso angolo, e la capacità di Szczesny di parare al 96’ un penalty come fosse un normale allenamento sono solo alcuni esempi della forza e dello spirito di sacrificio di una squadra coesa e ben concentrata sull’obiettivo.

Ecco quindi che il ruolo di favorita per la conquista dello scudetto sembra sì giustificato dallo sbarco sotto la Mole di CR7, ma non imputare unicamente a questo straordinario campione di livello mondiale.

Il Napoli di Hamsik e Insigne in fase di messa a punto

La storica rivale dei bianconeri, vale a dire la formazione partenopea, sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti sta ancora trovando la quadra a livello tattico, con il mister emiliano che sta chiedendo in particolare a Lorenzo Insigne di sacrificarsi un po’ di più per favorire il gioco collettivo.

L’esperienza di Ancelotti in campo internazionale – con i suoi quattro titoli vinti nei cinque più importanti campionati europei, assieme alle Champions e agli altri prestigiosi trofei – è quel che serve al Napoli per fare quel famoso salto di qualità che tutti si aspettavano lo scorso campionato, durante il quale i rarissimi cali di concentrazione sono costati uno scudetto che Hamsik e compagni si sentivano già cuciti sul petto.

Ad ogni modo i pochissimi innesti a livello di mercato sono la dimostrazione di come la base di lavoro creata da Sarri in questi anni – capace di stabilire il record di punti più alto di sempre per il Napoli, arrivato a quota 91 punti – sia una rosa forte e in grado di essere l’unica a battagliare con la Juventus per la conquista del campionato.

Per quanto riguarda invece la Champions, il pareggio contro la Stella Rossa nella gara d’esordio ha messo in evidenza alcuni limiti in fase di finalizzazione, con la traversa di Insigne simbolo di un Napoli poco concreto sotto porta e per il quale Ancelotti dovrà trovare la medicina giusta a livello tattico ma soprattutto psicologico.

L’Inter di Coppa si scrolla di dosso paure e insicurezze

La Coppa ha fatto molto bene invece all’Inter di Icardi, autore di un gol da cineteca al minuto 85 contro il Tottenham, che ha portato i nerazzurri prima al pareggio, poi alla vittoria con un’incornata di Vecino a tempo praticamente scaduto.

La musica della Champions e i tifosi che hanno letteralmente riempito San Siro hanno dato la scossa alla banda Spalletti, che ha ritrovato non solo i gol del proprio capitano, ma anche l’entusiasmo e la giusta convinzione nei propri mezzi.

Chissà se la vittoria di Coppa riuscirà a creare un’onda lunga anche in campionato? Per ora, a detta dei pronostici, il Biscione è terzo a pari merito con la Roma per quanto riguarda le chances di vittoria scudetto, anche se la distanza col Napoli sembra ancora essere tanta, sia a livello di gioco che di atteggiamento.

Gli arrivi estivi di Nainggolan e Lautaro Martinez sono stati accolti con entusiasmo dai tifosi, ma di fatto per ora pesa troppo poco negli equilibri di una squadra il cui zoccolo duro – ossia quello formato da Perisic, Brozovic e Icardi – ha evidenziato in avvio di campionato lacune sia tecniche che psicologiche, non riuscendo a scrollarsi di dosso la paura di non essere all’altezza delle grandi aspettative che da quest’anno, complice anche la Champions, circondano l’Inter.

La Roma perde malamente in casa contro il Real Madrid

Esordio amaro di Champions invece per la Roma, che contro i Galacticos di Bale e Sergio Ramos perde per 3-0 al Santiago Bernabeu, stadio in cui il Real non ha mai perso l’anno scorso, eccezion fatta per i quarti di finale di Coppa, in cui la vittoria per 3-1 della Juventus è stata inutile ai fini della qualificazione alle semifinali.

Va segnalato però l’esordio del giovane Zaniolo, su cui Di Francesco ha deciso di puntare per dare un segnale forte alle altre squadre italiane, accusate recentemente dal CT azzurro Mancini di non favorire il ricambio generazionale.

La prestazione di Zaniolo, a detta del mister giallorosso, è stata tutto sommato positiva, così come quella di Ünder, l’unico ad avere sui piedi una clamorosa occasione da gol sventata prontamente dal portiere madrileno Navas.

Se i giallorossi cercavano in Champions quella scarica di adrenalina in più da riversar e in campionato, la sconfitta del Bernabeu di certo non ha giovato a una formazione in crisi di risultati e in fase ancora molto sperimentale, ragion per cui il terzo posto a pari merito con l’Inter per la conquista dello scudetto è da vedere più come un azzardo che come una scommessa di prospettiva.

Milan e Lazio all’esordio in Europa League

Altre due squadre impegnate in campo europeo sono il Milan e la Lazio, che in Europa League cercheranno di arrivare il più possibile vicino alla finale di Baku del 29 maggio 2019.

Per quanto riguarda le possibilità di trionfo in campionato, entrambe le formazioni sono viste come degli outsiders, a distanza sia dal duo Roma-Inter che dal Napoli, secondo e unica vera anti-Juve a detta degli esperti.

Mister Gattuso dal canto suo ha però ricevuto in dote un Gonzalo Higuain carico e motivato, voglioso di dimostrare con la maglia del Diavolo tutto il suo valore. Ecco quindi che tra biancocelesti e rossoneri, questi ultimi sono maggiormente favoriti dai pronostici in ottica campionato.

La formazione di Inzaghi invece può contare sulla grinta e sui numerosi gol di Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso anno assieme a Mauro Icardi con 29 centri, così come sul gioiello Milinkovic Savic, che più volte è stato accostato alla Juventus e ad altri club europei nella scorsa sessione di mercato.

A livello di classifica però la Lazio è messa meglio rispetto al Milan, anche se quest’ultimo deve ancora recuperare la gara col Genoa annullata per il crollo del ponte: infatti i 6 punti degli uomini di Inzaghi valgono attualmente l’ottava piazza, contro i 4 dei rossoneri che si situano al tredicesimo posto in campionato.