Con Enaip formazione gratuita per le imprese

EnAIP cerca imprese che vogliano progettare interventi formativi per migliorare la capacità di affrontare il cambiamento, la complessità e l’evoluzione dei mercati.

La formazione continua qualificante, infatti, è la chiave per accrescere la competitività delle imprese, rafforzando le competenze dei lavoratori.

Le attività sono gratuite, poiché finanziate dall’Avviso 1/2020 – Competitività di Fondimpresa, che sostiene la competitività delle imprese aderenti, mediante il finanziamento di Piani formativi connessi ai temi chiave dello sviluppo competitivo.

Un’opportunità da non perdere per soddisfare i fabbisogni formativi senza pesare sul capitale aziendale. Un’occasione anche per le aziende che applicano il CCNL metalmeccanico e hanno l'obbligo di frequentare percorsi formativi di 24 ore in 3 anni.

I percorsi formativi che possono essere presentati e finanziati possono riguardare le seguenti aree:

qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti

innovazione dell’organizzazione

digitalizzazione dei processi aziendali

commercio elettronico

contratti di rete

internazionalizzazione

Durata minima dei corsi: 8 ore

Sono escluse le attività di formazione organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

