Con Pietra Ligure inFiore anche performance artistiche e musicali

Dici fiori e dici donne, dici fiori e dici musica. Sabato 11 e domenica 12 maggio a Pietra Ligure andrà in scena la nuova edizione di Pietra Ligure inFiore , la grande rassegna internazionale delle infiorate artistiche che quest'anno avrà tra i suoi momenti clou anche performance artistiche e musicali di grande valore.

Sabato pomeriggio, alle 16.30, mentre 650 infiorati provenienti da 33 città italiane e 9 nazioni europee coloreranno con i petali disegni su 1200 metri quadrati di selciato, una banda musicale composta da oltre 30 elementi animerà le vie del paese per raggiungere piazza san Nicolò dove alle 17, insieme alla posa dell'ultimo petalo, si svolgerà la cerimonia inaugurale della manifestazione con il taglio del nastro.

Sempre sabato, alle 21, in piazza San Nicolò l’Ensemble Le Muse diretto al pianoforte dal maestro Andrea Albertini e accompagnato dalla suadente voce di Angelica De Paoli, accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso i più grandi capolavori di Ennio Morricone. Musiche, arie e melodie diventeranno immagini nella rievocazione di film e colonne sonore: da C’era una volta il west eIl Buono il brutto e il cattivo a Giù la testa, Mission e Malena fino Nuovo cinema Paradiso.

Gli eventi musicali proseguiranno domenica, quando, a partire dalle 17, in piazza Vittorio Emanuele II saranno protagonisti i magnifici archi delle Alter Echo String Quartet, quartetto tutto al femminile che ammalierà il pubblico con un repertorio che andrà dal genere barocco a quello rock.

«Siamo davvero molto orgogliosi per essere riusciti a fare assumere a Pietra Ligure inFiore una valenza internazionale così importante – spiega l’assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Rembado –. Edizione dopo edizione la rassegna è cresciuta in numeri e qualità ed è diventata un simbolo vincente per quello che il nostro territorio è capace di offrire in termini di bellezza e peculiarità. Siamo consapevoli del ruolo che Pietra Ligure sarà chiamata a svolgere in occasione di questo straordinario evento: un paese intraprendente che sta investendo sul turismo e su uno sviluppo economico basato su un modello di accoglienza che valorizza l’unicità dei suoi prodotti e il fascino delle sue tradizioni».

Pietra Ligure inFiore è organizzato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con il Circolo Giovane Ranzi e con il sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Fondazione Agostino De Mari.