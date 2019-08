Confermata la presenza a Domo di Matteo Salvini alla festa della Lega

Mentre M5s e Pd cercano di formare il nuovo governo, il leader della Lega Matteo Salvini prosegue il tour nelle città d'Italia. Esattamente una settimana fa a Domodossola il senatore Enrico Montani, l'europarlamentare Alessandro Panza, responsabile organizzativo della Lega e il responsabile organizzativo locale Danilo Altobelli hanno presentato il programma della Festa Regionale della Lega alla Prateria dal 6 all'8 settembre assicurando la presenza di Salvini ma spiegando che era ancora incerto il giorno e l'ora della partecipazione del 'capitano' Ora su Facebook lo stesso Salvini ha creato un evento che annuncia che sarà a Domodossola alla Prateria il 7 settembre dalle 20.30 alle 23.30. E la conferma arriva anche da Panza: "Con la partecipazione di Salvini a Domodossola, in occasione della festa regionale della Lega Piemonte, si conferma una importante e inedita centralità politica del Verbano Cusio Ossola. Saremo certamente in tanti ad accogliere con entusiasmo il miglior ministro dell’Interno che l’Italia abbia avuto, e che in 14 mesi di Governo, insieme agli altri ministri della Lega, ha saputo imprimere un’accelerazione positiva alle politiche di contrasto ai fenomeni dell’immigrazione, alla legalità, alla lotta alla criminalità ed alla droga e in favore della sicurezza dei cittadini italiani. L’incontro con Salvini sarà occasione, tra l’altro, per fare il punto della situazione e per tracciare le linee guida in vista delle prossime manifestazioni di Pontida e Roma.

Invito sin d’ora tutti ad organizzarsi per essere presenti alla Prateria. Per quanto mi riguarda, da ossolano, sono orgoglioso che sia l’Ossola ad ospitare la festa regionale della Lega Piemonte".

La festa si apre venerdì 6 settembre dalle ore 21 con l'intervento del Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti molti gli ospiti che si alterneranno, tra questi Giorgetti, Morrone, Fontana, Molinari, Guidesi.