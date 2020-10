Confronto su obiettivi di sviluppo sostenibile e recovery fund per i servici idrici

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e Recovery Fund per i servizi idrici sono i temi al centro dell’incontro che si è svolto il 29 ottobre tra il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, Stefano Besseghini e l’amministratore delegato di Acqua Novara.VCO, Daniele Barbone.

“Un incontro molto cordiale – dichiara Barbone – nel quale abbiamo approfondito i temi dello stato attuale dei servizi idrici e le priorità per il settore in relazione all’utilizzo del Recovery Fund e alle strategie di sostenibilità. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’Agenda 2030 sono il quadro di riferimento per la realizzazione dei piani per la ripresa e devono riflettersi nell’applicazione quotidiana dei principi di sostenibilità nell’ambito della gestione del ciclo idrico integrato.”

ARERA – Autorià di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è l’autorità amministrativa indipendente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori energia, gas naturale, servizi idrici, ciclo dei rifiuti e telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, tutela ambientale e uso efficiente delle risorse.

ACQUA NOVARA.VCO è l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 147 Comuni delle province di Novara e VCO. Conta su 271 dipendenti organizzati in 14 sedi operative ed eroga il servizio in un territorio ampio e ricco di caratteristiche che si estende da nord a sud del Piemonte Orientale per oltre 100 chilometri, con una popolazione di 450 mila abitanti, e che eroga oltre 3,7 miliardi di metri cubi di acqua all’anno.