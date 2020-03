Coronavirus, Arpa Piemonte produce gel igienizzante: sarà destinato a forze dell'ordine, medici ed infermieri

I laboratori dell'Arpa Piemonte hanno dato la disponibilità a preparare una soluzione disinfettante secondo le indicazioni disposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha annunciato l’Assessore all’Ambiente, Matteo Marnati.

Nei giorni scorsi proprio all'agenzia regionale era stato chiesto un contributo per l’emergenza Coronavirus. "Il direttore Angelo Robotto – ha spiegato Marnati - ha messo a disposizione della Regione alcuni esperti di laboratorio che hanno il compito di seguire la produzione del Gel. Lo ringrazio per aver risposto tempestivamente all’appello. Sapevamo delle grandi professionalità di Arpa e sapevamo anche che non si sarebbero tirati indietro di fronte a un’emergenza come questa”. Il Gel è costituito da una base di etanolo, acqua ossigenata, glicerina e acqua.

“Subito sarà messo a disposizione gratuitamente e prioritariamente delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario. L’iban intestato a Regione Piemonte UniCredit Group - IT 29 H 02008 01152 000100689275 BIC UNCRITM1AF2 per le donazioni aiuterà ad acquistare gli ingredienti poiché serviranno grandi quantità per superare l emergenza. L’obbiettivo è arrivare a produrne 40 litri al giorno”.

"Sono state valutate le scorte di reagenti disponibili e, al momento, il quantitativo che si è in grado di preparare è pari a 17 litri. Può sembrare una goccia nel mare delle necessità, ma è importante cominciare a collaborare e dare un aiuto concreto - sottolinea il Direttore Generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto - Sono già stati attivati i fornitori per acquisire l'occorrente per un'ulteriore fornitura".