Coronavirus, Cirio: "Raddoppieremo la capacità di fare analisi in Piemonte, arrivando a 2.200 tamponi al giorno”

Non sono tamponi a tappeto, bensì tamponi selettivi. A chi verrà fatto il tampone? “Alle persone sintomatiche e poi, come da mia richiesta, verrà esteso a tutto il personale sanitario della nostra Regione. L'abbiamo fatto per tutelare i nostri eroi che sono in prima fila nella battaglia, ma anche per tutelare noi stessi”.

Cirio si è poi soffermato sulla notizia dei primi tre guariti: due uomini di Torino (uno di 42 anni e l’altro di 61 anni),entrambi ricoverati all’ospedale Carle di Cuneo, e una donna astigiana di 78 anni, ricoverata all’ospedale di Asti.

“Speriamo che presto continuino a salire i guariti, tanto da non fare più notizia – continua Cirio che spiega come una persona sia dichiarata clinicamente guarita “quando fa due tamponi a distanza di 24 ore uno dall'altro che risultano entrambi negativi”. “Sono numeri piccoli ma cresceranno – rassicura il Governatore -. Da questo incubo possiamo uscire”.

Secondo il bollettino contagi delle 19, sono 2.659 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 408 in provincia di Alessandria, 116 in provincia di Asti, 121 in provincia di Biella, 170 in provincia di Cuneo, 199 in provincia di Novara, 1171 in provincia di Torino, 131 in provincia di Vercelli, 100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 32 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

“300 contagi in più rispetto a ieri, un dato che ci preoccupa – continua Cirio -. Siamo in guerra, una guerra silenziosa contro un nemico che non si vede, non si sente e non fa rumore. L'unico modo di non prenderlo è stare nelle nostre case”.

Lo ribadisce nel finale: “State a casa. A chi mi chiede se la data del 3 aprile prevista per il ritorno a scuola basterà, io rispondo 'Non lo so'. Se continuate a uscire di casa, credo proprio che il 3 aprile non basterà. È il momento dell'auto-responsabilizzazione. Trovatevi un motivo per stare a casa. Si tratta di un sacrificio per tutelare la salute della nostra gente, e in particolare di quella parte di popolazione anziana a cui dobbiamo di più. Fatelo per i vostri genitori e per i vostri nonni”.