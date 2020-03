Coronavirus, primo decesso in provincia di Torino: salgono a 12 morti i morti in Regione

Aumenta il numero di decessi di persone risultate positive al Coronavirus in Piemonte. In particolare, nella notte sono morte tre persone. Una di queste, una donna di 72 anni e originaria di Settimo Torinese, è deceduta presso l'ospedale di Chivasso e rappresenta dunque il primo caso in provincia di Torino.

Gli altri due deceduti nella notte sono due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Vercelli, anche loro risultati positivi al “coronavirus-Covid19”. Si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio (in provincia di Novara) e di un altro di 50 anni di Vercelli. Entrambi erano pluripatologici ed erano in trattamento con casco "cpap", ovvero la strumentazione che consente una ventilazione continua.