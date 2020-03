Coronavirus, salgono a 9 i morti in Piemonte: 373 persone positive al test

Sale a nove in Piemonte il numero di persone morte, risultate positive al Coronavirus. Gli ultimi tre decessi, tutti originari della provincia di Alessandria, si sono verificati tra la notte scorsa e questo pomeriggio all’ospedale di Tortona, trasformato in Covid-Hospital.

A perdere la vita due uomini, uno di 81 anni di Pontecurone e uno di 75 anni di Rosignano Monferrato, e una donna di 90 anni di Carezzano. Tutti e tre presentavano un quadro clinico compromesso.

Al momento in Piemonte sono 373 le persone risultate positive al test del “coronavirus covid19”. In ospedale sono attualmente ricoverati 295 pazienti: di questi, 45 si trovano in terapia intensiva. Sessantanove, tra uomini e donne, sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Finora nella nostra regione sono stati eseguiti complessivamente 1.700 i tamponi, di cui 1.327 sono risultati negativi.