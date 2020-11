Così cantano gli Alpini, si terrà a Domodossola il 1° Festival dei Cori ANA

Il Coro Ana della Sezione di Domodossola, nato nell’aprile del 2009, festeggerà i suoi dieci anni con il 1° Festival dei Cori ANA “Così cantano gli alpini” che si terrà sabato 23 novembre, alle ore 20.45, nella chiesa Collegiata di Domodossola.



Il maestro Enzo Sartori così presenta l’avvenimento: «Abbiamo la gioia di ospitare il Coro ANA di Milano, fresco di concerto al Teatro La Scala di Milano, che festeggerà con noi il suo 70° anno di fondazione». Il Coro ANA “Mario Bazzi” di Milano è uno tra i cori a voci pari virili più longevi d’Italia, nato nel settembre del 1949, primo sotto l’egida dell’Associazione Nazionale Alpini. Attualmente è diretto dal maestro Ivan Fozzer.



Per quanto riguarda invece la breve storia del Coro Alpino ANA Domodossola ricordiamo che è nato sotto la direzione del maestro Salvatore Sciammetta ed ha conseguito lusinghieri successi: Cannobio, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. A Cavalese, in Trentino. Alla rassegna “Piemonte in…canto a Verbania oltre ai vari concerti in terra d’Ossola.