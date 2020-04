Covid-19, grido d'allarme del comparto lapideo: ripartire subito

“La presidente di Assograniti Moro: il sistema rischia di crollare, se non riapriamo i clienti si rivolgeranno altrove e per le aziende sarà un dramma”

È un grido d'allarme quello che arriva dal settore estrattivo lapideo, della lavorazione e della trasformazione della pietra. Lunedì mattina c'è stata una conference call tra l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino ed i rappresentanti del settore.

"Dobbiamo riprendere a lavorare, subito: se non sarà così -spiega la presidente di Assograniti Vco Mariateresa Moro- tutto il sistema rischia di crollare. Abbiamo tempi da rispettare per le commesse, molte delle quali arrivano dall'estero: se non ripartiamo, i clienti si rivolgeranno altrove e sarà un dramma per le nostre aziende".

Il settore sta cercando di fare fronte comune: non solo le 186 imprese di cui 100 artigiane in Piemonte, con 989 addetti, 751 dipendenti e 289 imprenditori. Il problema è comune alla zona di Carrara, a Veneto, Emilia e Toscana.

"Abbiamo chiesto alla Regione Piemonte di fare presente al Governo -continua la Moro- che le nostre aziende operano in totale sicurezza. Chi lavora è munito da sempre di dispositivi di protezione individuale, il lavoro nelle cave è all'aperto, nei laboratori gli spazi sono enormi e le macchine sono distanti dieci metri. Non possiamo aspettare il 4 maggio, dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter ripartire prima” conclude la presidente di Assograniti Vco. Interessata di questa problematica anche la Prefettura del Vco.