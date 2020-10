Covid-19, il VCO dispone di 10 posti di terapia intensiva

‘’Solo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta sono pronte ad affrontare la seconda ondata con una dote di letti in terapia intensiva che supera i 14 posti per 100mila abitanti, una soglia di sicurezza fissata dal Governo a maggio scorso quando stanziò 1,3 miliardi con il dl rilancio per potenziare questi reparti necessari ai malati Covid più gravi. Le altre Regioni sono indietro’’. Così scriveva ieri ‘Il Sole 24Ore’ in un’inchiesta sul posti letto di terapia intensiva in vista della nuova ondata di contagi.

Nel VCO, i posti di terapia intensiva attualmente sono 10 (divisi tra Domodossola e Verbania), più altri 2 che potrebbero essere messi a disposizione dal Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna, qualora non li utilizzasse per sue emergenze.

Una carenza dunque se ci basassimo sulla ‘soglia di sicurezza’ stabilita dal Governo. La provincia del VCO ha 160 mila abitanti, quindi i posti di terapia dovrebbero essere 22.

‘’A marzo e aprile, durante l’emergenza, erano 16 - spiegano dall’ufficio stampa dell’Azienda sanitaria - .L’esperienza di questo inverno fa capire che dobbiamo evitare che si arrivi a sospendere le altre attività mediche’’.

L’Asl ha ‘lavorato’ in questi mesi per potenziare le terapia intensive. ‘’Abbiamo avuto la fortuna di ricevere donazioni importanti - dicono all’Asl - . A Domodossola abbiamo cambiato i monitor e la centrale grazie alla raccolta fondi fatta dalla Fondazione comunitaria. Mentre a Verbania ci sono nuovi monitor, e stiamo aggiornando la centralina, grazie alla donazione fatta dal Principe Borromeo. Come attrezzature c’è dunque stato un significativo rinnovamento’’.