Covid, l'assessore Marnati sui tamponi: "Dal 31 agosto in Piemonte ne abbiamo fatti oltre un milione"

"Dal 31 agosto a domenica scorsa il Piemonte ha effettuato 1.025.537 tamponi molecolari. E se a questi aggiungessimo anche gli antigenici saremmo tra le regioni con il maggior numero di test fatti". A illustrare i dati l'assessore alla Ricerca applicata per emergenza Covid-19 della Regione Piemonte, Matteo Marnati, in risposta a un'interrogazione del capogruppo di Luv Marco Grimaldi.

Marnati ha spiegato che "la settimana con più tamponi molecolari è stata quella dal 9 al 15 novembre, con 98.520, 98.466 in quella successiva", mentre nell'ultima di dicembre sono scesi a 59.670.

"I laboratori pubblici della Regione - ha aggiunto - hanno uno standard di produttività giornaliera, definito da noi, di 9.314 tamponi al giorno", e a questi si aggiungono due laboratori pubblici service, "con uno standard di produttività di mille tamponi", e i laboratori privati che lavorano per conto della Regione.

"Abbiamo rinnovato una gara d'appalto - ha aggiunto - a cui hanno partecipato 9 laboratori privati, che potrebbero essere contattati in caso di bisogno, che sono disponibili a effettuare 103.250 tamponi molecolari al giorno". Infine Marnati ha ricordato l'avvio della campagna di tamponi rapidi gratuiti per gli over 65 con patologie croniche, con 89 test effettuati da venerdì, di cui 76 negativi e 13 positivi".

Il capogruppo in Regione di Liberi Verdi e Uguali, Marco Grimaldi, che aveva presentato il question time a Marnati, ha però sottolineato: "A molti mesi dall’inizio della pandemia la nostra Regione sconta ancora molte difficoltà a processare i tamponi molecolari e la conferma ci arriva proprio dall’assessore Marnati, il quale rivendica una capacità del sistema pubblico di processare 9.000 tamponi al giorno, capacità che potrebbe raddoppiare facendo ricorso a laboratori privati ma che, nei fatti, non aumenta mai. La settimana del 15 ottobre denunciavamo che a differenza delle altre Regioni il Piemonte faceva solo circa 5mila tamponi, contro i 29mila in Lombardia, i 21mila in Veneto e i 15mila in Emilia Romagna; nelle settimane successive, inserendo nel conteggio dei tamponi totali anche quelli rapidi, in barba alle indicazioni ministeriali, la Giunta aggiustava quei numeri impietosi: si nascondeva la polvere sotto al tappeto. Questo cortina fumogena ha nascosto, almeno fino a venerdì scorso, il dato più importante: il Piemonte era e rimane ancora il fanalino di coda tra le regioni più popolose in termini di capacità di processare tamponi molecolari ma soprattutto per la capacità di tracciamento".