Covid, test rapidi in arrivo anche nel Vco

Proseguono in queste ore le consegne dei test rapidi in tutto il territorio regionale. Quelli previsti in questa prima fase dalla Regione per il Vco sono 17 mila, di cui 2 mila circa in consegna in queste ore, che saranno disponibili in giacenza per l’uso. Secondo quanto afferma palazzo Lascaris il resto della fornitura sarà ultimata nei prossimi giorni. Il Piemonte inizia così da subito, come annunciato ieri dal presidente Alberto Cirio, l’utilizzo dei test che in pochi minuti possono individuare le persone positive al Coronavirus.

La dotazione regionale complessiva è di 2,4 milioni di unità, frutto di una gara indetta in estate insieme al Veneto. 1 milione è stato già acquistato (600 mila dal Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive e 400 mila dalle aziende sanitarie),il resto è stato ordinato.

Saranno impiegati, aveva spiegato ieri il governatore, per testare casi sospetti di Covid negli ospedali, nei pronto soccorso, nelle scuole e nella Rsa, oltre che sul personale sanitario, sulle forze dell’ordine, negli uffici giudiziari e nelle Prefetture. Se qualcuno risulterà positivo entrerà in isolamento e sarà sottoposto al tampone molecolare per la conferma della positività, con tempi più veloci perché il sistema dei laboratori, grazie ai test rapidi, dovrà analizzare meno tamponi. Chi otterrà esito negativo potrà invece riprendere la sua normale attività e il risultato sarà inserito sulla piattaforma Covid.

Il test rapido potrà essere richiesto anche da ogni cittadino che voglia sottoporsi a questo accertamento: dalla prossima settimana potrà essere prenotato in farmacia (a un costo fra i 30 e i 45 euro),che poi invierà un infermiere al domicilio, o presso i laboratori pubblici e privati riconosciuti dalla Regione.

Particolare attenzione sarà dedicata alle Rsa e residenze per anziani da oggi alla fine di gennaio ogni 15 giorni i 60.000 ospiti e dipendenti delle strutture piemontesi saranno sottoposti al test rapido.

Intanto l'assessorato alla sanità sta chiudendo un accordo per dare ad ogni medico la possibilità di effettuare, a spese del sistema sanitario regionale, il test rapido negli ambulatori.