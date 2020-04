Cultura, M5S: sì ad un conto aperto dalla Regione per supportare il comparto

Voto favorevole del Consiglio regionale del Piemonte all’ordine del giorno, a prima firma Francesca Frediani, che impegna la Giunta a valutare l’introduzione di misure straordinarie a favore del comparto culturale piemontese. In particolare si procederà ad istituire un conto bancario aperto alle donazioni.



“Con il nostro atto di indirizzo chiedevamo di istituire un apposito capitolo di bilancio destinato all'emergenza in ambito culturale aperto alle donazioni liberali, ma la giunta ha proposto una modifica finalizzata all'istituzione un IBAN dedicato. L’apertura di un conto non è forse la misura più innovativa mai adottata ma rappresenta comunque un segnale di buona volontà e soprattutto di apertura verso un comparto che sta subendo ripercussioni enormi. Mai come in questo momento la cultura sta dimostrando di essere uno dei pochi strumenti di coesione ed elemento di benessere mentale da preservare e tutelare” commenta Francesca Frediani, Capogruppo M5S Piemonte.