Da domani torna il sole ma aumenta il freddo

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala: «Cielo coperto con miglioramento sul Verbano Cusio Ossola dopo l’Epifania. Da giovedì 7 gennaio dovrebbe cambiare tutto e tornare a splendere il sole. In giornata potrebbero esserci ancora rovesci, nevosi sulle Alpi fin verso i 600/700 metri. Qualche fiocco potrebbe cadere fin verso Domodossola. Freddo in intensificazione che si farà sentire non appena il cielo tornerà sgombro dalle nuvole, temperature al di sotto della media che potrebbero protrarsi fin verso il 12 del mese».

Nel frattempo la neve al suolo segnalata da Arpa Piemonte misura:

Macugnaga Passo del Moro 2820 m 166 cm

Macugnaga Pecetto 1360 m 114 cm

Antrona Cheggio 1500 m 119 cm

Alpe Veglia 1740 m 144 cm

Alpe Devero 1634 m 121 cm

Formazza Bruggi 126 m 107 cm