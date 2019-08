Dal 6 all'8 settembre alla Prateria la Festa della Lega. Panza: "Ci sarà anche Matteo Salvini"

Festa della Lega alla Prateria che avviene in un momento delicato per il partito vista la crisi di governo, ma allo stesso tempo presentata con grande soddisfazione dagli organizzatori in quanto quest'anno avrà valenza regionale. Gli organizzatori sperano inoltre che rappresenti l'apertura della campagna elettorale per le elezioni d'autunno. La festa si terrà dal 6 all'8 settembre alla Prateria. L'evento, che prevede la presenza di Matteo Salvini anche se per il momento ancora incerto il giorno, è stato presentato questa mattina dal senatore Enrico Montani, dall'europarlamentare onorevole Alessandro Panza e dal responsabile organizzativo Danilo Altobelli. "Grazie anche all'ottimo risultato alle scorse elezioni Europee e Regionali per il nostro territorio- ha spiegato il senatore Enrico Montani - ci è stato assegnato il compito di organizzare questo evento a carattere regionale". "Siamo riusciti a portare a Domodossola questa festa- ha spiegato Alessandro Panza, avremo ospiti importanti, come già lo scorso anno. Ci sarà anche Matteo Salvini, vista la situazione politica di queste ore la data in cui sarà presente è ancora da definire, ma ci ha confermato la presenza".

La festa si apre Venerdì 6 settembre dalle ore 21 con gli interventi del Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti del sottosegretario di stato del Ministero della Giustizia Jacopo Marrone e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana seguirà uno spettacolo innovativo con laser, luci e musica con “Time Travel”. Sabato 7 settembre

alle ore 16.30 lezione gratuita di Yoga dalle ore 21 interverranno: il sottosegretario di Stato Giancarlo Giorgetti ed il sottosegretario Guido Guidesi della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e Stefano Candiani sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. A seguire intrattenimento con il complesso “5%” Domenica 8 settembre alle ore 12.30 sessione gratuita di Spinning dalle ore 14 giochi di carte alle 16 Santa Messa, alle ore 16.30 Assemblea Lega Giovani Piemonte dalle ore 21.00 interverranno: Nicola Molteni sottosegretario di Stato e Eugenio Zoffili deputato a seguire intrattenimento con il complesso “Mauro Bianchetti - Blue Eyes”



La manifestazione sarà in diretta per tutte e tre le giornate su Radio Studio 92 all'interno della festa ci sarà un mercatino dedicato ai prodotti locali.