Dal 6 all'8 settembre torna il Torneo Cristiano Oberoffer

il gruppo “Amici di Cristiano” con l’A.S.D Crevolese , l’Inter Club Cornaredo e con il patrocinio della Pro Loco di Crevoladossola stanno organizzando il “Torneo Cristiano Oberoffer” che quest’anno si terrà il 6-7-8 settembre 2019 presso la struttura parrocchiale di Crevoladossola (VB).

Da 17 anni organizziamo questo torneo di calcio (categoria pulcini e piccoli amici) in memoria di Cristiano, ragazzo appassionato di calcio fin da bambino e mancato nel 2003 all'età di 15 anni a causa di un tumore.

Il ricavato della manifestazione è devoluto all'associazione U.G.I ( unione genitori italiani contro il tumore dei bambini) sez. Torino e Novara, associazione che oltre alla famiglia Oberoffer ha avuto modo di aiutare molte altre famiglie ossolane negli ultimi anni.

L’UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini – ONLUS, è nata nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore che desideravano offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di cura e ai bambini attività di gioco e didattiche. Gli obiettivi dell’Associazione sono: • Migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi nel corso della terapia e aiutare le famiglie ad affrontare le difficoltà di ordine personale, economico e logistico che possono presentarsi nel corso della malattia dei loro figli; • Formare personale volontario in grado di porsi in relazione con i giovani pazienti e di offrire conforto e sostegno a genitori e familiari; • Contribuire alla ricerca scientifica (borse di studio a medici e ricercatori, acquisto apparecchiature e attrezzature sanitarie) e alla diffusione della cultura sanitaria; • Sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni attraverso il proprio operato e organizzando convegni, seminari ed eventi.

Grazie alle donazioni effettuate in questi sedici anni di torneo, con particolare riguardo al grande risultato dell'ultima edizione, siamo riusciti ad adottare un appartamento in Casa Ugi Onlus per un anno.

Noi crediamo fermamente che la solidarietà possa nascere sotto più punti di vista, infatti all'interno del torneo sono presenti più iniziative e finestre sociali per smuovere la sensibilità delle persone che decidono di condividere alcuni momenti della manifestazione.

Per esempio, cerchiamo di creare dei momenti di riflessione con conferenze su temi sociali e quest’anno

vorremo approfondire, nella serata del giorno 7 settembre , il tema del lavoro e delle esperienze nel mondo di

tre giovani crevolesi. Un modo per riflettere e ampliare gli orizzonti facendo un viaggio attraverso gli occhi e le

vite di chi veramente quel viaggio l’ha intrapreso.

Moderatrice dell’incontro Debora Ferrara con la partecipazione di Lisa Romano, Agnese Daverio e Alfredo

Venturini.

Quest’anno il torneo sarà organizzato in questo modo:

- venerdì 6 settembre torneo primi calci anni 2011-2012

- sabato 7 settembre torneo pulcini anno 2010

- domenica 8 settembre torneo pulcini anno 2009

- Nel pomeriggio di domenica 8 triangolare di calcio femminile cat. pulcine con partecipanti le società

professionistiche F.C. Juventus, F.C. Internazionale Milano e A.C. Milan.

Inoltre sabato 7 avremo il piacere di ospitare un incontro amichevole tra la squadra 100% Ugi e la squadra

dell’Ospedale Gaslini di Genova, due squadre composte da ragazzi e ragazze guariti da tumore pediatrico.

La prima squadra è frutto della collaborazione tra UGI, Torino FC e l’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale

Regina Margherita di Torino. I ragazzi si sono allenati tutto l’anno 2 volte al mese presso le strutture messe a

disposizione dal Torino FC con allenatori e staff tecnico del Toro. Il progetto nasce dall’esigenza di offrire uno

spazio di aggregazione sociale ed una occasione di ripresa dell’attività sportiva a ragazzi e adolescenti che hanno

affrontato un difficile percorso di cura con l’obiettivo di favorire il ritorno alla quotidianità.

La seconda squadra nasce con lo stesso obiettivo ed è nata dalla collaborazione dei dottori dell’Oncoematologia

Pediatrica dell’Ospedale Gaslini di Genova e l’associazione Abeo Liguria Onlus.

Ci teniamo a sottolineare che il trofeo vinto dai bambini è il trofeo fair play e le coppe delle squadre sono tutte

uguali. Non esistono classifiche e vincitori ma solo sorrisi e strette di mano con l'intento di raggiungere anche

la sensibilità dei più piccoli e donargli dei giorni di felicità e spensieratezza.

Crediamo che lo sport possa essere un ponte per raggiungere e collegare mete e posti lontani, ma che questo sia

possibile soltanto nel momento in cui quel ponte sia costruito da mattoncini quali: lealtà, onestà, uguaglianza,

unione e sportività.

Ci scusiamo per esserci dilungati e la ringraziamo anticipatamente per l'attenzione.

Per ogni ulteriore informazione siamo a vostra completa disposizione.