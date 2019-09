Danni causati dai lupi agli allevatori, Carosso: Regione risarcisce con grande ritardo, serve un apposito fondo”

Il vicepresidente regionale Fabio Carosso ha programmato una serie di incontri presso le Prefetture di tutto il Piemonte per discutere del pericolo crescente per gli automobilisti causato dall’attraversamento delle strade da parte di animali selvatici. Il 27 settembre Carosso ha preso parte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del Vco, presieduto dal prefetto Iginio Olita. Nel corso dell’incontro, si è parlato anche del problema del lupi, che talora si avvicinano alle pecore o alle mucche al pascolo e le sbranano, con un notevole danno economico per gli allevatori.

“Nelle prossime settimane - continua Carosso - approfondiremo anche questo tema. Quello che ho avuto modo di appurare finora è che la Regione risarcisce i pastori con grande ritardo e per questo ho chiesto che venga stanziato un apposito fondo in bilancio, che ci consenta rapidamente di restituire agli allevatori il corrispettivo di quanto perso a causa di questi animali”.