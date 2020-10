Danni maltempo, Riba (Uncem): “Servono interventi decisivi e urgenti”

Il Presidente Uncem Piemonte, Lido Riba, scrive ai primi cittadini della Regione, dopo l'ondata di maltempo che ha flagellato il Piemonte nelle scorse ore.



Cara Sindaca,

caro Sindaco,



negli ultimi giorni, moltissimi Comuni piemontesi hanno sofferto per una ennesima tragedia ambientale - e sociale - che ha coinvolto gran parte delle aree montane del Piemonte e anche della Liguria. Chi non è stato colpito dalla calamità si unisce idealmente ai Colleghi.



Voglio esprimere a nome di tutta l'Uncem e mia personale, la piena vicinanza agli Amministratori locali e ai Sindaci che con il Sistema di Protezione Civile, tanti volontari, Forze dell'Ordine, intere comunità, hanno operato giorno e notte, stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza territori e cittadinanza. Li ringrazio. Ancora una volta Sindaci e Amministrazioni, macchine dei Comuni, uffici e volontari esprimono il meglio del Piemonte, la forza del Paese. Voglio ringraziarvi tutti ed essere vicino, con tutta Uncem, per qualsiasi necessità. Uncem è una famiglia e stiamo soffrendo per quei nostri pezzi di territorio martoriati, per i collegamenti tra paesi mancanti, per i ponti crollati e soprattutto per gli sfollati, per chi ha perso casa e spazi di vita. Per i morti e per le persone rimaste senza riferimenti. Soffriamo e riaffermiamo la forza di una comunità che non si ferma. Lo ha detto anche il Presidente Cirio, che ringrazio con tutta la Regione, Giunta, Consiglio, Dirigenti e Funzionari.



Servono interventi decisivi e urgenti. Lo diremo con Uncem ai Ministri, al Governo, alla Conferenza delle Regioni. Non possiamo più avere delle "toppe". Ma ribadisco che grazie ai "Fondi Ato" che ben conosciamo, all'impegno dei Comuni e delle Unioni montane negli ultimi 25 anni, abbiamo evitato che le tragedie fossero di portata ancor maggiore. I nostri interventi ci hanno protetto, hanno "salvato" molte aree. È vero che molto resta da fare e serve un progetto forte, investimenti, risorse del "Recovery Fund" e di altri piani nazionali e regionali. Insisteremo per questo e affinché i Sindaci siano nelle condizioni di operare in fretta e bene. Come sempre hanno fatto e sanno fare. I Sindaci, le Amministrazioni, sono il perno della rinascita. Ci risolleviamo, il "Paese si salva" grazie ai Sindaci e al lavoro di ciascuno, gratuito e instancabile. Uncem è al vostro fianco.



Con stima e affetto,



Lido Riba

Presidente Uncem Piemonte