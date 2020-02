Debiti pubblica amministrazione verso le imprese, Confartigianato: “Importate arrivare a compensazione diretta”

Tempi di pagamento dei Comuni: a sette anni dall’entrata in vigore della normativa europea che prevede 30 giorni per i pagamenti dei Comuni, 60 per le amministrazioni del Servizio sanitario, meno della metà delle Amministrazioni comunali paga nei termini e permane una sacca del 15% di Comuni che paga i fornitori oltre i 60 giorni.

Lo evidenza il Rapporto di Confartigianato, che rileva “l’Italia è il primo paese dell’Unione europea per peso sull’economia dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche, per quasi 3 punti di PIL, quota doppia rispetto alla media dell’1,6% della UE”.

“ La nostra proposta è chiara” spiegano Michele Giovanardi, presidente, e Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “ Compensazione secca, diretta e universale tra i debiti della Pubblica amministrazione verso le imprese e i debiti fiscali e contributivi delle imprese fornitrici della stessa PA”.

La media italiana dei tempi di pagamento della PA è di 37 giorni. Analizzando i dati per provincia, si nota come i Comuni delle province di Vercelli e di Novara pagano mediamente in 25 giorni (Novara) e 27 giorni (Vercelli). Media più alta per i Comuni del Verbano Cusio Ossola, con 37 giorni medi – data fattura – per i pagamenti.