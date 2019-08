Debora Serracchiani: ''La flat tax la pagheranno pensionati e lavoratori dipendenti''

Legge Fornero, quota 100, reddito di cittadinanza, decreto sicurezza e altri temi legati all’economia e all’occupazione. Di questo ha parlato Debora Serracchiani, deputata Pd alla Camera, intervenuta alla Lucciola di Villadossola dove è in corso la festa regionale dell’Unità. Serracchiani è arrivata in treno dal Friuli Venezia Giulia per intervenire al confronto con le organizzazioni sindacali e al collega Enrico Borghi. Tema: il lavoro. Una quarantina i presenti al dibattito di lunedì sera, dove Serracchiani ha evidenziato i problemi creati del Governo in materia di lavoro e occupazione, ricordando che ‘’certe riforme attuate dalla coalizione Lega-5Stelle le stiano pagando i pensionati’’.

Accenni nel suo intervento anche all’aumento della cassa integrazione e ai numerosi tavoli di crisi aperti. Ma ha anche parlato di salario minimo, rappresentanza sindacale e Flat tax. ‘’Se entreranno meno soldi dalla tasse - ha spiegato Serracchiani – li andranno a prendere dai lavoratori dipendenti e dai pensionati’’. ‘’Avevano promesso che per ogni lavoratore in uscita con le loro riforme sarebbero entrati tre nuovi lavoratori. Falso: in realtà non c’è stato un posto di lavoro in più’’ ha detto la parlamentare che ha ricordato la scelta del Governo di tagliare i finanziamenti su ‘’scuola, formazione, università’’ , chiedendo di ripristinare, ‘’perché importante, l’alternanza scuola-lavoro’’.

Martedì sera, alle 18, lo spazio politico alla festa della Lucciola sarà destinato agli interventi di Paolo Furia, segretario regionale del Pd; Alessandro Alfieri, senatore Pd; Domenico Quirico, giornalista esperto di Medioriente.