''Dimettermi dall'Atc? E perchè?''

Luigi Songa si dimette dalla presidenza di Atc Piemonte Nord?

‘’No, perché? E poi oggi sono qui come rappresentante di Fratelli d’Italia’’, taglia corto Luigi Songa, che era all’hotel Corona di Domodossola dove il partito di Giorgia Meloni ha presentato due nuovi entrati: Alessandro Lana (Sindaco di Piedimulera) e Angelo Tandurella (vicesindaco di Domodossola).

E’ l’occasione per chiedere a Songa se si dimetterá dopo le polemiche sollevate e le richieste di dimissioni delle minoranze in Regione. Attaccato per aver addobbato di simboli fascisti la sede di Atc, l’agenzia territoriale per la casa dove il politico cusiano ricopre la carica di presidente.

Songa sguscia alla domanda che ribaltiamo al deputato Andrea Delmastro, presente alla conferenza. Ma il partito difende Songa? ‘’Difenderlo? Ma è successo qualcosa?’’ ribatte Delmastro svicolando dalla domanda.