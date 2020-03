Diocesi: si messe, no incontri e catechismo. e anche passio va in streaming

Anche per la Chiesa la battaglia contro la diffusione del Coronavirus sta comportando alcune limitazioni, nel rispetto del decreto emanato mercoledì dal governo. Sul tema la Conferenza Episcopale italana prima e i vescovi del Piemonte poi hanno dato una serie di indicazioni circostanziate Fino al 15 marzo sono sospese tutte le attività formative e pastorali diocesane, zonali e parrocchiali, in modo particolare quelle concernenti minori. Proseguono normalmente le celebrazioni liturgiche e gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo di Quaresima, “rispettando – si legge nella nota dei vescovi - le precauzioni già indicate in precedenza e cioè che siano evitati gli assembramenti, sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno 1 metro tra i fedeli presenti all’interno dello stesso luogo di culto”.

Proprio nel rispetto dello spirito di queste norme, anche l’imponente calendario di Passio, l’iniziativa legata al periodo quaresimale, sta subendo ridimensionamenti e modifiche. Questa sera, ad esempio, era in programma il primo dei quattro “Quaresimali”, incontri pubblici di riflessione e meditazione sul tema di questa edizione, “Tra cielo e terra”. Secondo il programma, i quaresimali avrebbero dovuto svolgersi in Duomo. Questa sera invece il vescovo Franco Giulio Brambilla e l’ospite, il giornalista Fulvio Scaglione, saranno in vescovado e il loro dialogo sarà trasmesso in diretta streaming.