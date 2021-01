Discarica a Vogogna: per lo Stato deve intervenire il Comune, ma non ci sono i soldi

E’ una telenovela tutta in salsa italiana quella relativa al deposito di detriti che costeggia la superstrada a Vogogna. Una telenovela soprattutto amministrativa che ha già visto l’avvio del procedimento penale in Tribunale legato a quel gigantesco cumulo di sassi, in gran parte di scarti di cava, che sorge a fianco della statale 33.

L’azione penale è a carico dell’ amministratrice della società Agifin, di suo figlio che è procuratore legale e amministratore della) e del progettista incaricato di quella pratica, professionista che in quel periodo era anche vicesindaco a Vogogna.

Le contestazioni, a vario titolo, sono la violazione delle norme urbanistico-edilizie per aver sostenuto che il progetto fosse conforme alle norme urbanistiche. Ma gli inquirenti ritengono che non fosse possibile realizzare lì quel deposito perché area agricola e in zona a rischio perché a ridosso del fiume Toce tanto che serviva la relazione idrogeologica. Si contesta che quella montagna di sassi violasse anche distanze e altezze.

A livello amministrativo, il Comune di Vogogna aveva emesso un’ordinanza (era ancora sindaco Enrico Borghi) per la rimozione della discarica, dando dei tempi precisi per eseguire l’operazione e multando la società.

I tempi erano scaduti e il Comune aveva dovuto attivarsi affinché l’operazione di bonifica venisse terminata, essendo stata fatta solo parzialmente. Nel frattempo a Vogogna è cambiata l’amministrazione e il neo sindaco Marco Stefanetta ha cercato una soluzione. Ma la soluzione non c’è perché quasi impossibile visto che la vicenda è stata complicata dalla burocrazia italica.

L’amministrazione Stefanetta non poteva per legge prorogare l’ordinanza ma avrebbe dovuto applicare ‘’il potere sostitutivo’’: cioè di sua iniziativa sgomberare l’area dal materiale. E poi rifarsi economicamente sulla società.

‘’Una strada risultata impercorribile - afferma il sindaco - : primo non saprei dove mettere quel materiale e poi il Comune non ha risorse per fare l’operazione’’. Stefanetta ha così scritto a Prefettura e Ministero dell’ Interno. Da Roma hanno risposto che ‘’non era vero che il Comune non poteva intervenire in quanto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ci sono i fondi per i comuni’’.

Peccato che il fondo non è stato attivato e quindi non è stato dotato delle risorse per gli interventi.