Distretto dei laghi, Preioni: “Bene i primi passi del nuovo Cda, il Vco ha bisogno di promozione per il 2021”

“Nonostante la bassa stagione e l’emergenza socio sanitaria in atto, il rinnovato Distretto turistico dei laghi si sta muovendo con senso pratico e tempestività per promuovere il territorio in previsione della stagione 2021. Le nostre montagne e i nostri laghi hanno bisogno di azioni efficaci che, benché espletate per forza di cose in maniera virtuale, ci facciano tornare gradualmente alla normalità”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, commentando così le prime iniziative dell’Agenzia turistica locale, dallo scorso settembre guidata dal neo presidente Francesco Gaiardelli. Prossimo appuntamento in calendario, la partecipazione, dall’8 al 10 dicembre alla nuova edizione di “Ibtm”, la fiera che presenterà on line le novità e le proposte del mondo degli eventi business e del turismo congressuale.

“La situazione attuale non certo è delle migliori – dice Preioni – ma proprio per questo motivo è ancor più importante gettare in questo difficile momento le basi per la prossima stagione, quando tutti ci auguriamo che, grazie al vaccino, il virus sarà almeno in gran parte debellato e il turismo potrà finalmente ripartire in sicurezza e noi saremo in grado di incontrarci di nuovo di persona. Per le sue bellezze paesaggistiche e le sue attrattive, il Vco e il Piemonte meritano di stare al centro della ricettività italiana ed europea – sottolinea Preioni – e in questa direzione è molto importante la partecipazione ai maggiori eventi fieristici internazionali, così come sta avvenendo e come avverrà prossimamente. Oggi l’esperienza virtuale mira a portare avanti la “missione turismo” in un periodo delicato e la presenza di Atl e degli operatori piemontesi è segnale fondamentale per dire a tutti: noi ci siamo. Ringrazio Gaiardelli e tutto il consiglio per il lavoro che stanno svolgendo – conclude Preioni – e laddove dovesse rivelarsi utile al raggiungimento del risultato, metto al servizio del Distretto le competenze sviluppate in materia dai componenti del gruppo Lega”.