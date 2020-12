Divieto spostamento tra Comuni a Natale, Cristina: “Provvedimento assurdo nelle piccole realtà”

Divieto di spostamento il 25, 26 dicembre e 1 gennaio anche tra piccoli Comuni: l’onorevole di Forza Italia Mirella Cristina ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per evidenziare che la norma contenuta nell’ultimo DPCM applicata senza distinguo su tutto il territorio nazionale si traduce di fatto in una pesante e immotivata penalizzazione per gli abitanti delle realtà più piccole, come il Vco.

“Non ha alcun senso paragonare uno spostamento tra Milano e Corsico, per fare un esempio, a quello tra due Comuni del Verbano Cusio Ossola, provincia fatta di piccoli centri vicini tra loro -spiega l’onorevole di Forza Italia-. Ancora una volta questo Governo dimostra la sua incapacità, facendo le cose in fretta, male e con incompetenza”.

“L’Italia non è fatta solo di grandi città e queste restrizioni stanno decisamente strette ai piccoli comuni. Viene ancora una volta evidenziata una totale mancanza di visione dell’Italia -conclude la deputata azzurra - a fronte invece di una visione settoriale e romanocentrica della pandemia che si traduce in provvedimenti assurdi per territori come il nostro”.

L’onorevole Cristina, come già rimarcato dal Governatore Alberto Cirio, ricorda che il Piemonte è composto quasi per il 90% di piccoli comuni e che permettere i ricongiungimenti familiari durante le feste in queste realtà va anche a tutela della fragilità dei nostri anziani di fronte al peso della solitudine”.