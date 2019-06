Domenica 16 giugno a Piedimulera il raduno Provinciale delle Squadre AIB

Domenica 16 giugno, si terrà a Piedimulera, il Raduno Provinciale delle squadre AIB.

Il comandante del Distaccamento 17 “Monterosa”, Demis Balbi precisa: “L’appuntamento, che da qualche anno era assente in provincia, sarà curato dal nostro Distaccamento e dal 22 "Alto Verbano" del comandante Jacopo Caretti. La manifestazione sarà inserita nel programma dei festeggiamenti del patrono di Piedimulera, Sant’Antonio”.

L'evento, organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'Associazione Amici in Piazza, vedrà la partecipazione dei numerosi volontari provenienti da tutta la provincia e anche da altri territori su cui le squadre del Vco hanno operato.

Dalle ore 8.30 nel piazzale della Palestra Comunale (Via Louis Braille),sarà possibile vedere e apprezzare da vicino le attrezzature e i mezzi che le Squadre del Corpo AIB hanno in dotazione.

Alcuni Volontari illustreranno il sistema AIB del Piemonte, che grazie alla professionalità degli operatori, all'efficienza delle attrezzature e degli automezzi in dotazione è all'avanguardia nella prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in caso di altre calamità naturali.

Dalle ore 9.30, nella cornice del centro storico di Piedimulera, sfileranno le squadre AIB che nel corso dell'anno hanno confermato il loro impegno e valore nella grave e prolungata emergenza incendi che nei mesi scorsi ha colpito diverse località della nostra Regione.

Al termine della Santa Messa, ore 10.00, le squadre AIB parteciperanno alla processione a cui sarà presente anche il Corpo Musicale di Fomarco.

A seguire, le squadre dei volontari rientreranno nel piazzale della Palestra Comunale dove vi sarà il saluto delle autorità.