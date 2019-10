Domo piange la scomparsa di Giacomo Rossi

Lutto a Domodossola per la scomparsa di Giacomo Rossi, vinto da un male che lo aveva colpito nei mesi scorsi. Giacomo, 48 anni, era molto conosciuto a Domodossola. Suo fratello Valerio è titolare della Rossi Casa, storica azienda con sede a Villadossola. Giacomo invece da anni viveva in Lombardia dove lavorava per una multinazionale. Per anni era stato un membro attivo del Comitato Carnevale Pulenta e Sciriuii, e la sua presenza la domenica sul palco per la distribuzione della polenta e dei salamini era immancabile. Lascia la moglie Eliana e il figlio Dario, il fratello Valerio e la mamma Gioisa. Il rosario sarà recitato alle 18.30 di lunedì alla Cappuccina dove domani alle 14.30 si celebrerà il funerale. Tutta la redazione di Ossolanews si stringe ai famigliari in questo momento di dolore.