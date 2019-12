Domodossola, approvato all'unanimità l'odg per chiedere alla Regione di non modificare la legge sul gioco d'azzardo

È stato votato giovedì all'unanimità dal consiglio comunale un ordine del giorno per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo proposto dal Movimento 5 stelle che chiede alla Regione di mantenere inalterata la legge per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo. “Il comune di Domodossola – ha detto Milena Ragazzini del Movimento 5 stelle - è stato una delle prime amministrazioni a dotarsi di un regolamento per l'uso delle slot machine adeguandosi alla legge di contrasto alle ludopatie. Questa legge ha prodotto e sta producendo ottimi risultati su tutto il territorio regionale avendo fatto diminuire le giocate pro capite dei piemontesi e non aumentando le giocate on line. Come paventato da chi contrastava questa legge”.

Milena Ragazzini illustrando l'ordine del giorno ha parlato delleintenzioni della nuova Giunta Regionale di rivedere questa legge permettendo di fatto il ritorno delle slot in moltissimi esercizi commerciali annullando i vantaggi di questa legge prodotti in tre anni. Questa parte è stato chiesto dalla consigliera di maggioranza Gabriella Giacomello di toglierla, in quanto ha detto: “Noi non abbiamo notizie che la Regione abbia intenzione di rivedere la legge. Tolta questa parte siamo disponibili a votare l'ordine del giorno” dopo una breve sospensione è stato modificato l'ordine del giorno votato poi all'unanimità.

Durante gli interventi vi è stata una nota polemica con il Movimento 5 Stelle da parte del consigliere del gruppo Cattrini Sindaco Claudio Rapetti che ha rilevato che a suo avviso l'ordine del giorno del gruppo domese del Movimento 5 Stelle è in conflitto con quanto sta portando avanti il governo sul gioco d'azzardo che intende far cassa sui giocatori. Milena Ragazzini ha replicato che il Movimento è sempre stato contro il gioco d'azzardo. Il capogruppo del Pd Davide Bolognini ha citato i dati di Ires Piemonte che evidenziano che la legge approvata nel 2016 ha portato significati risultati e ha riferito che che il CNR ha confermato che nei comuni dove sono stati applicati orari più restrittivi e distanziometro dai luoghi sensibili si sono ridotti i volumi di gioco.

“L'11 novembre di quest'anno -ha detto Bolognini- è stata presentata una proposta di legge che andrebbe a modificare la legge del 2016 sul contrasto al gioco d'azzardo, che prevede una moratoria per tutti gli esercizi per cui alla data di entrata in vigore nel 2016 erano collocati apparecchi da gioco. Anche la società Tossicodipendenze ha assunto una posizione molto netta precisando che un ritorno alla situazione prima della legge avrebbe un impatto disastroso. Il consiglio comunale domese è stato tra i primi a dotarsi di un regolamento contro la ludopatia -ha concluso Bolognini- in linea con la legge regionale e ha superato il vaglio di diverse sentenze, diciamo insieme un grosso no a una modifica della legge regionale”.