Domosofia: è la Passione il tema di quest'anno. Presentato questa mattina il programma dell'edizione 2019

Paolo Crepet, Francesco Alberoni, Michele Mirabella, Pupi Avati, Piero Chiambretti, Umberto Guidoni, Federico Faggin sono solo alcuni degli ospiti che saranno a Domodossola per Domosofia. La rassegna di conferenze per pensare e riflettere quest'anno sul tema della Passione è stata presentata in comune stamattina.

L'appuntamento , organizzato dall'amministrazione con diversi partner, è alla terza edizione. Il festival delle idee e dei saperi si svolgerà nel borgo della città dal 18 al 22 settembre. Come già nelle scorse edizioni in tema sarà declinato nelle varie sfaccettature.

«Questa è la miglior edizione - spiega il sindaco Lucio Pizzi – grandi appuntamenti, grandi ospiti. Domosofia ogni anno è una sfida. La passione è un elemento importantissimo. Una vita senza passione non ha spinta, certamente questa va incanalata».

“Nel 2018 c’erano stati 27 appuntamenti e un totale di 6.500 presenze. Quest'anno gli appuntamenti – ha detto l'assessore Tandurella – saranno 40 e gli ospiti 48 Lo stile rimarrà colloquiale, le conversazioni saranno accessibili a tutti e interdisciplinari. Il programma prevede conferenze, incontri con autori, laboratori, sia al chiuso sia all’aperto. Nuovamente si cercherà di coinvolgere tutte le fasce d’età. E' uno dei festival più ricchi del settentrione”.

Ecco il programma.

Mercoledì 18 alle 10 al teatro della Cappuccina “Errori Galattici Errare è umano perseverare è scientifico” con Luca Perri. Dalle 17 alle 20.30 in Piazza Rovereto “Giochiamo con la filosofia” con l'associazione Mario Ruminelli con le classi IV e V del liceo Spezia. Alle 18.30 in piazza Rovereto “Il filosofo che c'è in te” con Simonetta Tassinari sempre in piazza Rovereto. Giovedì alle 10.30 al teatro della Cappuccina “In ascolto di Madre Terra” una conferenza con Uberto Calligarich e Giuseppe Festa. Alle 17.30 una conferenza in Piazza Rovereto “Italia 2020 su Personalismi, passione politica e bene comune” con Maurizio Molinari. Alle 18.45 Stefano Zecchi tratterà di “Bellezza eterna ispirazione”. Alle 21 in piazza Rovereto “Passioni in orbita: viaggiando oltre il cielo” Umberto Guidoni.

Venerdì 20 alle 10 al teatro Galletti “Dalla scuola al lavoro se studiare non basta, ma tu le hai le soft skills?” Alfonso Fuggetta, Chiara Morelli e Daniele Marini. Alle 17 alla cappella Mellerio “Quando la mente si accende dall'empatia al piacere” Paolo Fabene, alle 17.30 alla cappella Mellerio “Specchi nel cervello come comprendiamo gli altri dall'interno” Corrado Sinigaglia. Alle 18.15 cappella Mellerio“Scienza e sentimenti l'altruismo nella medicina moderna” Clara Cavicchi e Francesco Suozzo. Alle 18.30 in Piazza Rovereto “Contro l'indifferenza la passione dell'altro” Laura Boella. Alle 21 in piazza Rovereto “Slanci vitali quando la vita decolla” Paolo Crepet.

Sabato21 ore 10.30 cappella Mellerio “Impresa di famiglia il lievito del successo”. Alle 11.30 alla cappella Mellerio “Sergio Marchionne ritratto di un leader visionario” Tommaso Ebarth , alle 14 30 cappella Mellerio “Nella mente di Leonardo l'uomo, lo scienziato, l'artista” Rolando Bellini e Fabio Minazzi, alle 15 in biblioteca “La grande sfida si può amare la matematica?. Alle 16 in piazza Rovereto “Amore come sei cambiato” Francesco Alberoni, Cristina Cattaneo Beretta. Alle 17 in piazza Rovereto “Silicio dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza “ don Claudio Ubaldo Cortoni Federico Faggin, alle 17.30 Cappella Mellerio” I colori dell'anima i greci e le passioni” Giulio Guidorizzi. Alle 18 piazza Rovereto “I segreti del profondo chiedi alla notte” Antonella Boralevi. Alle 18.45 in piazza Rovereto “Amor che nullo ha amato amar perdona passioni in punta di penna” Michele Mirabella. Alle 21 la “Fabbrica dei sogni” Pupi Avati al teatro Galletti.

Domenica 22 settembre 10.30 cappella Mellerio “La mente animale e la nostra le sorprese dell'evoluzione Giorgio Vallorticara” 11.30 in piazza Rovereto “Genitori e figli La passione come eredità” Luigi Ballerini, alle 14.30 teatro Galletti “Slancio dell'Universo dal Big bang all'energia oscura” Andrea Cimatti. Alle 15 al teatro Galletti “Attraverso il tempo la scienza della fantascienza” Lorenzo Maccone, alle 15 cappella Mellerio “Zizagando tra ragione libertà e ironia” Riccardo Ruggeri . Alle 15 piazza Rovereto “Il lato oscuro della passione” Luigi Zoja. Alle 16 piazza Rovereto “Robot e umani il cortocircuito” don Victor Tambone Gianmarco Veruggio. Sempre alle 16 alla cappella Mellerio “Appasionatamente i mille volti dell'eros” Valeria Randone, 16.45 cappella Mellerio Neuro marcketing la comunicazione emozionale come strategia” Mariano Diotto. Alle 17 piazza Rovereto “E Susanna non vien amore e sesso in Mozart” Lidia Bramani Leonetta Bentivoglio. 17.30 in piazza mercato Vito Mancuso “In principio passione”. 18.30 Piazza Mercato Chiambretti è qui con il popolare show man. Sono previsti laboratori per bambini. Sabato 21 alle 11 alla Biblioteca Contini Il dado è tratto giochi e magie matematica cura di Giorgio Dendi.

Domenica 22 laboratori di filosofia alle 15 e alle 16.30 con Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari. Lunedi Domosofia si chiude al Sacro Monte Calvario con una cena Festival in tavola.

Alla conferenza erano presenti Giulio Gsperini vicepresidente di Ars Uni Vco, Francesca Zanetta in rappresentanza della Fondazione Cariplo e Alessandro Grossi dell'Associazione Ruminelli.