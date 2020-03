È mancato il Presidente onorario della Scuola Sci Macugnaga, Gianni Rapetti

Da Milano è giunta la notizia che è mancato Gianni Rapetti, Presidente Onorario della Scuola di Sci Macugnaga.

Aldo Pirazzi che era stato il primo direttore della Scuola Sci a collaborare con Gianni, ricorda: "Credeva moltissimo nelle potenzialità di Macugnaga. Era una fucina di idee alcune innovative altre allegre e spassose. Sua l’idea della bottiglia da pagare quando un mastro cadeva durante la settimana lavorativa. E così anche la tradizione della cena di fine stagione e la gita distensiva le ha ideate e finanziate lui".

Beba e Paolo Schranz rammentano: "Gianni Rapetti è stato l’ideatore dei pettorali da gara elasticizzati che tuttora sono utilizzati nelle diverse gare, comprese quelle di Coppa del Mondo".

Al Presidente Gianni Rapetti il maestro e guida alpina Gianni Tagliaferri con Walter Romen hanno dedicato un’impegnativa via sulla Est del Rosa, da loro battezzata “La via del Presidente”.

Cecilia Borgonovi, attuale direttrice della Scuola Sci Macugnaga, aggiunge: "Ha sciato con noi finché la salute glielo ha permesso. Per noi e per Macugnaga è una grande perdita. Il Direttivo della Scuola Sci, in ricordo di Gianni, farà una donazione che suddivideremo fra gli ospedali, in questi giorni sotto pressione, e l’ambulanza di Macugnaga".