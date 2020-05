Economia circolare, seminari gratuiti sul modello unico di dichiarazione ambientale

Sono aperte le iscrizioni ai seminari ' MUD 2020: Modello Unico di Dichiarazione ambientale ', che si terranno online in forma di webinar in tre date diverse, selezionabili a scelta (lo stesso seminario sarà ripetuto tre volte. Mercoledì 20 maggio, 9:15-13:15; venerdì 22 maggio, 9:15-13:15; lunedì 25 maggio,14:15-18:15)

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale rappresenta oggi la principale fonte di informazione in merito alla produzione, gestione, trasporto dei rifiuti speciali ed urbani a livello nazionale.

Nell’ambito del progetto sull’economia circolare per le imprese, anche la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, insieme alle altre camera piemontesi, coordinate da Unioncamere Piemonte e con il supporto di EcocervedScarl, intende fornire indicazioni di tipo operativo circa gli adempimenti previsti dalla normativa e le modalità di compilazione e invio del MUD, che andrà consegnato entro il 30 giugno 2020 (in riferimento all’anno 2019).

La formazione è destinata alle imprese del Piemonte. La partecipazione al webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi entro lunedì 18 maggio 2020 tramite piattaforma Piemonte Desk al link: http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/MUD2020a/MUD2020b/MUD2020c

Saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 200 utenti. Si prega di anticipare in fase di iscrizione eventuali quesiti da sottoporre al relatore all’indirizzo piemonte@ecocamere.it.

Per altri quesiti specifici su gestione rifiuti, sottoprodotti/MPS, tracciabilità ed economia circolare è disponibile un Help Desk telematico al link: https://www.ecocamere.it/helpdesk/piemonte

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via email un giorno prima del corso. La piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul pc. È consigliato l’utilizzo del browser internetchrome.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Camera di commercio al 0323.912837, email promozione@vb.camcom.it.