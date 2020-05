Fase 2, Cisl Piemonte: “Sicurezza prioritaria: produzione mascherine segnale importante anche per filiera tessile"

“Con la riapertura di ieri di gran parte di negozi e attività commerciali, la nostra regione prova a ripartire. Ci auguriamo nel pieno rispetto delle regole di sicurezza che con tanta fatica e impegno ci siamo dati in questi mesi difficili. 'La sicurezza e la salute, prima di tutto', non è solo un motto o uno slogan, ma un sentire comune e condiviso, la nostra bussola per il futuro. Ben venga, quindi, da parte della Giunta, la volontà di promuovere e incentivare la produzione di mascherine nel nostro territorio, agevolando così l'approvvigionamento delle necessarie dotazioni di sicurezza per i lavoratori e le imprese”. Lo dichiara il segretario regionale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

“Inoltre -conclude Ferraris- la produzione di mascherine nella nostra regione può rafforzare e rilanciare una filiera, quella tessile, ben radicata sul territorio e con grandi potenzialità”.