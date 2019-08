Fausto Sgrò: ''Fare l'ospedale nuovo a Piedimulera farebbe risparmiare tempo e soprattutto soldi''

“Il progetto c’è già, va solo adattato. Il terreno è già a disposizione e per di più questa soluzione farebbe risparmiare 50 milioni di euro rispetto all’ospedale di Ornavasso’’. Fausto Sgro, vicesindaco, assessore all’urbanistica, all’edilizia pubblica e privata di Piedimulera, rilancia l’ipotesi dell’ospedale nuovo nella zona che venne scelta dai sindaci nel 2003: quella tra il campo sportivo di Piedimulera e la strada provinciale.

Nella ridda di ipotesi (Ornavasso collina, Gravelloma Toce, Verbania Fondotoce, Domodossola sud),Sgro rispolvera il progetto di Piedimulera, che era cosa fatta all’inizio degli anni Duemila. Prima che la politica, che aveva detto sì a Piedimulera, cancellasse con il voto delle elezioni provinciali l’ipotesi.

“L’area c’è già e la sua destinazione è rimasta tale e quale: cioè ad uso sanitario e sociale – dice Sgro -. È un’area adatta, di 280 mila metri quadrati, contro i 37 mila di Verbania Fondotoce e i 17 mila di Gravellona. Inoltre, ricordo, che la commissione provinciale disse che questa era l’area più idonea a far sorgere l’ospedale nuovo. Tra le sette aree individuate la nostra e quella di Domodossola ottennero il punteggio migliore: 28 punti. Anche perché è priva da vincoli di ogni sorta ed è pronta per poter iniziare i lavori del nuovo ospedale del VCO’’.

I costi?

“Spendemmo allora 25 mila euro per la variante al piano regolatore e l’Asl investì 300 mila euro per redigere il progetto – dice – . La verità è che qui l’ospedale costerebbe 50 milioni di euro in meno che a Ornavasso. Il progetto Piedimulera prevedeva una struttura da 480 posti, per un costo totale di 125 milioni. Ornavasso costa di più e garantisce 380 posti letto’’.

Si dirà che non siete baricentrici…

“Lo studio di 16 anni fa diceva il contrario – spiega Sgro - . Vennero fatti i calcoli: rispettando il codice della strada, Piedimulera era raggiungibile in 35’ da Omegna, in 55’ da Formazza, in 58’ da Cannobio. Ribadisco ancora che la decisione di Piedimulera ottenne il sì dei sindaci’’.

Ma non avete deciso di realizzare lì una casa di riposo…

“Sì, è vero – ammette Sgro - , ma questa occuperà solo 50 mila metri quadrati: il resto dei 280 mila è a disposizione per fare l’ospedale. Lo dicevo prima: l’area è già stata destinata a servizi socio-sanitari, pronta per iniziare i lavori…’’