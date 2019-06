Festeggiati i giovani ossolani che andranno per il mondo con Intercultura.Pallotta: “Famiglie ossolane ospitino ragazzi"

Sono 11 i ragazzi che dall'Ossola partiranno grazie ad Intercultura in diversi paesi del mondo. Nei giorni scorsi al circolo Acli Santa Croce del Sacro Monte Calvario si è svolta una festa per loro, alla presenza del sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni, del dirigente scolastico del Liceo Giorgio Spezia Pier Antonio Ragozza, della presidente della Pro Loco di Crevoladossola Tiziana Zazzalli dei volontari di Intercultura .

I vertici del Centro di Intercultura: il responsabile per lo sviluppo del volontariato del Piemonte, Liguria e Valle D' Aosta Marco Milighetti, la presidente del centro Intercultura di Domodossola Simonetta Colavizza si sono soffermati sull'importanza per la crescita dei ragazzi di visitare altri paesi. “Domodossola è un centro di grande vitalità -ha detto Marco Milighetti – è molto importante per questa zona di frontiera far conoscere realtà diverse”. Milighetti ha evidenziato la grande collaborazione che Intercultura ha trovato a Domodossola in particolare con il Liceo scientifico Giorgio Spezia.

Questi i nomi dei ragazzi di 16 e 17 anni ossolani in partenza: Camilla Oberoffer, Lorenzo Mazza, Emanuela Campagna, Sofia Perazzi, Aurora Munizza, Rebecca Giannoni, Camilla Dicicco, Linda Antiglio, Elisabetta Zonca, Sara Cremona, Viola Inboden. I giovani partiranno chi per un anno, per sei mesi o un estate in Messico, Usa, Irlanda, Cina, Brasile, Argentina. Nel salutarli Milighezzi ha detto “E' il primo atto di fiducia che i vostri genitori fanno per voi perchè possiate crescere e fare esperienze”. I soggiorni sono finanziati da Intercultura in collaborazione con altri enti in particolare in Ossola anche dai Comuni di Formazza, Baceno e Crevoladossola.

Era presente anche la creatrice del primo centro di Intercultura in Ossola Maria Pia Pallotta la quale ha fatto un appello, affinché famiglie ossolane diano la propria disponibilità ad ospitare in casa ragazzi stranieri tramite Intercultura: “E' un arricchimento per la famiglia – ha detto - è un nuovo mondo che ti entra in casa”. Ogni anno nel Nord Ovest dell'Italia partono 230 ragazzi con Intercultura con destinazione in 65 paesi. “Questi ragazzi sono entusiasti – ha detto Simonetta Colavizza- vanno in paesi diversi. Siamo molto orgogliosi quest'anno perchè quattro di loro partono con la sovvenzione di Borse di studio tre della Fondazione Crt e due della Compagnia San Paolo che vengono assegnate ai ragazzi più meritevoli in tutto il Piemonte, quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi. L'associazione sta andando bene siamo un gruppo affiatato”. Dai primi di settembre ci sarà un nuovo responsabile per l'invio si tratta di Davide Tabarini un giovane che lo scorso ha trascorso con Intercultura un anno in Cile e subentra a Davide Pozzo che resta comunque sempre tra i volontari di Intercultura.