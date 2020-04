Fondi SS 34, Borghi (Pd): finalmente la trafila burocratica è arrivata alla fine

È ufficiale la registrazione alla Corte dei Conti e al Ministero Economia e Finanza delle convenzioni sottoscritte tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture per un totale di 60 milioni di euro, di cui 35 milioni per la messa in sicurezza delle strade comunali e provinciali e 25 milioni per l'intervento sulla SS 34 del Lago Maggiore atteso da anni, con finanziamento statale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

“Finalmente -commenta l’onorevole Enrico Borghi, deputato Pd- la trafila burocratica è arrivata alla fine, e possiamo avere sul tavolo concretamente i fondi statali per i quali abbiamo lavorato intensamente in questi anni, fin dal momento del drammatico incidente del 2017. Ora si passa all’attuazione, che sul Lago Maggiore vedrà un ruolo importante del Comune di Verbania che è garanzia di efficienza in materia attuativa”.



Oltre a questi interventi, ulteriori 35 milioni sono destinati ad un piano di interventi di manutenzione strade comunali e provinciali, che prevede la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente secondo quanto disposto dal Piano Operativo Infrastrutture. Si tratta di 86 interventi in totale, di cui 13 nell’Alessandrino per un importo di quasi 6 milioni di euro, 10 nell’Astigiano per oltre 3 milioni, 7 nel Biellese per oltre 2,5 milioni, 24 nel Cuneese per più di 8 milioni, 11 nel Novarese per quasi 2 milioni, 14 nel Torinese per 8 milioni, 4 nel VCO e 3 nel Vercellese entrambi per più di 2,6 milioni ciascuno.